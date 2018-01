Braga assume a 3.ª posição em Portugal Na abertura da 23.ª rodada do Campeonato Português 2004/05, o Braga venceu o Gil Vicente por 2 a 1 (gols de Wender e João Alves, para o Braga, e Fábio Januário, para o Gil Vicente). Com esta vitória, o Braga é, provisoriamente, o terceiro colocado com 40 pontos. Já o Gil Vicente é 14.º, com 23.