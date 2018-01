Braga confirma Marcelo como titular do gol do Corinthians Logo após o rachão realizado na manhã desta terça-feira, em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo, o treinador interino do Corinthians, Adhemar Braga, confirmou que Marcelo será o titular do gol na decisiva partida contra o Tigres, nesta quarta, no Pacaembu, pela Copa Libertadores da América. O chileno Johnny Herrera, muito criticado, ficará no banco de reservas. Em sua entrevista coletiva, o técnico encheu a bola de Marcelo para encarar o time mexicano. "A torcida sairá feliz do Pacaembu porque verá que o Corinthians tem um goleiro. Ele se empenha muito nos treinamentos e só precisa de confiança. É isso que estou fazendo", disse Braga, que defendeu Marcelo das críticas. "Todo goleiro falha. O Oliver Kahn não errou na final da Copa?" Com a confirmação do titular do gol, o Corinthians está definido para jogar contra o Tigres. A formação é: Marcelo; Coelho, Betão, Marcus Vinícius e Gustavo Nery; Xavier, Mascherano, Ricardinho e Roger; Nilmar e Tevez. Com quatro pontos, o clube paulista precisa vencer os mexicanos, que têm seis, para seguir vivo na Libertadores.