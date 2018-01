Braga derrota Porto e assume liderança O Braga derrotou o Porto na casa do adversário por 3 a 1, neste domingo, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Português, com 36 pontos. João Tomas foi o destaque da vitória com dois gols marcados. Diego fez para o Porto. Logo atrás do líder quatro times com 34 pontos, o próprio Porto, Benfica, Sporting e Boavista.