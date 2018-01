Braga é líder provisório em Portugal O Braga assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Português 2004/05 ao vencer nesta sexta-feira à noite o Acadêmica, de Coimbra, por 2 a 0. Com esta vitória, o Braga chegou aos 33 pontos e fica dois à frente de Porto, Sporting e Benfica, todos empatados com 31 pontos, dividindo a segunda posição. Neste sábado acontecerão mais dois jogos: Nacional da Ilha da Madeira (11.º) x Boavista (5.º) e Benfica (que tenta ser líder) x Beira-Mar (17.º). A rodada será completada no domingo com outros seis jogos.