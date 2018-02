Braga empata e embola vice-liderança O Braga ficou no empate por 1 a 1 neste domingo pela 26.ª rodada do Campeonato Português 2004/05 e embolou de vez a disputa pela vice-liderança da competição (o líder é o Benfica, com 51 pontos). Agora, o Braga soma 45 pontos, junto com Boavista e Porto. Essa posição, porém, pode mudar já nesta segunda-feira, pois o Porto faz o clássico contra o Sporting e se somar pelo menos um ponto se isola no segundo lugar. Os outros resultados do domingo foram: Estoril 2 x 0 Moreirense; União Leiria 1 x 2 Academica; Gil Vicente 3 x 2 Nacional da Ilha da Madeira; e Belenenses 2 x 0 Beira Mar.