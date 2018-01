Braga ganha no encerramento da rodada No encerramento da 27.ª rodada do Campeonato Português 2004/05, o Braga venceu nesta segunda-feira o União Leiria por 1 a 0, com gol de Vandinho aos 40 minutos do primeiro tempo. Com esta vitória, o Braga divide a segunda posição na classificação (48 pontos) com Sporting e Porto. Já o União Leiria é o 12.º, com 33 pontos. O líder da competição é o Benfica, com 54 pontos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Português 2004/05.