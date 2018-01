Braga goleia Sporting pelo Português O Braga goleou o Sporting por 4 a 2 neste domingo e foi para 10 pontos na classificação do Campeonato Português, entrando na disputa pelas primeiras posições. O Sporting permaneceu com 7. Nesta segunda-feira, jogam Acadêmica e Vitória de Guimarães. O líder da competição é o Porto, com 13 pontos. O Benfica está em segundo lugar, com 12.