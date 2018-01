Braga vence a Acadêmica pelo Campeonato Português Jogando fora de casa, o Braga venceu nesta segunda-feira a Acadêmica por 1 a 0, em partida que fechou a 27.ª rodada do Campeonato Português. O único gol da partida foi marcado pelo atacante brasileiro Zé Carlos, ex-Botafogo, Guarani e Juventude. Ele balançou as redes aos 22 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Braga chega à quinta colocação e mantém suas chances de disputar uma vaga na Copa da Uefa da próxima temporada. Já a Acadêmica fica em 13.º, com 25 pontos, e segue ameaçada de rebaixamento. Faltando três rodadas para o fim da competição, o Porto lidera com 62 pontos, seguido de Sporting, com 59, e Benfica, que tem 58. Todos os resultados da 27.ª rodada do Português: Acadêmica 0 x 1 Braga Paços Ferreira 0 x 0 União de Leiria Belenenses 2 x 0 Beira-Mar Boavista 2 x 1 Porto Naval 0 x 1 Aves Nacional 1 x 0 Estrela da Amadora Vitória de Setúbal 1 x 1 Marítimo Benfica 1 x 1 Sporting