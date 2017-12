Braga vence Boavista em Portugal Na única partida disputada neste sábado pela sétima rodada do campeonato português da 1ª Divisão, o Sporting Braga venceu o time do Boavista, do Porto, por 1 a 0, e agora divide o quinto lugar com outras três equipes. O principal jogo da rodada deste domingo será o clássico Porto x Benfica. Eis os outros jogos: Varzim x Gil Vicente, Academica Coimbra x Beira Mar, Moreirense x Nacional, Vitoria Setubal x União Leiria, Santa Clara x Marítimo, Sporting x Belenenses. Na segunda-feira, completa a rodada Pacos Ferreira x Vitoria Guimarães.