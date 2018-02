Braga vence e se garante na liderança O Braga venceu por 2 a 1 o Rio Ave nesta sexta-feira, na casa do adversário, pela sétima rodada do Campeonato Português 2005/06, e se garante na liderança da competição ao chegar a 17 pontos. A posição, porém, pode ser dividida ao final da rodada com Porto e Nacional da Ilha Madeira, pois ambos somam 14 pontos e vão jogar neste sábado, contra Benfica e Vitória de Guimarães, respectivamente.