Bragantino acerta o retorno do técnico Vágner Benazzi

BRAGANÇA PAULISTA - Vágner Benazzi é o novo técnico do Bragantino para a temporada 2013. Depois de algumas conversas com o presidente Marco Chedid, ele acertou seu retorno cinco meses depois de ter deixado o clube, logo após o término da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador foi contratado para livrar a equipe do rebaixamento e evitou a queda do time para a Série C.

Benazzi já treinou o Bragantino nesta sexta-feira e vai estrear diante do Guaratinguetá, no sábado, pela terceira rodada da Série B. "O presidente nos procurou e acho que o trabalho desenvolvido na nossa última passagem por aqui ajudou muito nesta volta. Ele nos disse que quer subir e chego com essa missão: fazer de tudo pra colocar o Braga na Série A", afirmou o treinador.

Junto com Benazzi chegam os auxiliares Darci Marques e Emerson Carvalho, além do preparador físico Willian Hauptman. Darci e Emerson estiveram com o treinador na campanha de 2012, enquanto Hauptman passou a acompanhar Benazzi desde sua passagem pelo Atlético Sorocaba, neste ano, quando livrou o time sorocabano de queda no Paulistão.

A nova comissão técnica trabalhou bastante na sua chegada e espera montar um time competitivo para colocar diante do Guaratinguetá. Este jogo vai marcar a reestreia de Benazzi, que substituirá a Mazola Júnior, demitido após sofrer três derrotas seguidas - para a Ponte Preta, por 3 a 1, na eliminação da Copa do Brasil, e depois para o Joinville, por 3 a 0, e Boa, por 1 a 0, na Série B.