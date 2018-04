Bragantino adia discussão sobre parceria com Corinthians

O presidente do Bragantino, Marquinho Chedid, confirmou nesta segunda-feira, em Campinas, que não pretende discutir agora a parceria do clube com o Corinthians, que envolve quatro jogadores: o goleiro Felipe, o volante Moradei e os zagueiros Zelão e Kadu. A idéia é esperar acabar o Campeonato Brasileiro para definir o futuro desses atletas. Veja também: Felipe pode deixar o Corinthians ao final do Brasileirão "Está havendo muita especulação a respeito, mas não é a hora apropriada para este tipo de discussão. O Corinthians vive um momento difícil, lutando contra o rebaixamento, e o Bragantino luta para tentar o acesso dentro da Série C", explicou Marquinho Chedid. "O assunto deve ser tratado somente em dezembro. Não farei anda sem antes consultar o presidente do Corinthians, porque é nosso parceiro e tem total prioridade nestes jogadores." O fato é que surgiram especulações sobre possíveis propostas do futebol europeu pelo goleiro Felipe, grande destaque corintiano no Brasileirão. O Corinthians tem 50% dos direitos do jogador, que possui outros 25%, enquanto o Bragantino também tem 25%. Mas, segundo Marquinho Chedid, "Felipe é idolatrado no Corinthians e, pelo que sei, ele pretende continuar lá por muito tempo." Com relação a Moradei, que se tornou titular corintiano desde a chegada do técnico Nelsinho Baptista, o Corinthians ainda precisa, segundo Marquinho Chedid, depositar R$ 1,1 milhão por 50% dos direitos do jogador até 31 de dezembro. Caso contrário, o volante pode acabar em outro clube. No caso de Kadu, reserva corintiano, os direitos são 25% do Bragantino, 25% do procurador do jogador, o empresário Nenê Zini, e 50% do Corinthians. Já o outro zagueiro dessa parceria, Zelão, que é titular corintiano, tem metade de seus direitos para cada clube. Marquinho Chedid revelou, inclusive, que Corinthians e Bragantino já rejeitaram uma proposta de US$ 4 milhões por ele, feita pelo Panathinaikos, da Grécia. "Na ocasião, o presidente Alberto Dualib [que era o presidente do Corinthians até o começo do segundo semestre], me chamou e disse que o time precisava continuar com o zagueiro (Zelão). Eu entendi e não negociamos o jogador", disse Marquinho Chedid.