Bragantino admite que jogou para não perder Se a vitória era o resultado dos sonhos no Bragantino, o empate sem gols com o Santos, neste sábado, no Pacaembu, não foi considerado um resultado ruim pelo Bragantino. "Viemos atrás da vitória. Enfrentar o time do Santos é sempre muito difícil, mas até que o resultado não foi ruim. Agora vamos ver o que acontece no próximo jogo", admitiu o volante Julio Cesar. "Intuito no início era de empatar a partida e conseguimos este primeiro objetivo. Nós jogamos bem, tivemos varias oportunidade, mas não conseguimos concluir com qualidade, o que era o nosso segundo objetivo", disse o atacante Everton. "Agora é tentar surpreender o Santos no próximo jogo." Apesar de admitir que o empate era um bom resultado, o Bragantino também não escondeu uma ponta de decepção por não ter saído do Pacaembu com uma vitória. Tanto para jogadores quanto o para o técnico Marcelo Veiga, faltou definir melhor as jogadas. "A gente teve bastante chance de gol, apesar de o Santos ser um grande time. Quem esperava que o Bragantino fosse fazer feio, se arrependeu", disse o goleiro Felipe. "Mostramos que temos qualidade e, para aqueles que esperavam ver um massacre do Santos, o Bragantino jogou de igual para igual. Primeiro queríamos não perder e, quando tivéssemos chance, marcar um gol e vencer o jogo. Deu certo, mas faltou qualidade na definição." "Primeiro precisávamos ver como o Santos viria. Com o passar do tempo, vimos como eles estavam jogando e conseguimos neutralizar. Tanto que o Santos errou muitos passes, o que foi provocado pela marcação do Bragantino. Nós tivemos chance de matar o jogo, se o Alex tivesse um pouco mais de tranqüilidade, se o juiz tivesse marcado o pênalti...", analisou o técnico. Apesar de o empate no jogo do próximo domingo, no Morumbi, não favorecer o Bragantino, a promessa é de repetição da tática defensiva. "Vamos para o jogo no Morumbi com a mesma proposta, mas também não adianta empatar novamente, por que aí o Santos leva vantagem. No próximo jogo, temos que caprichar mais nas finalizações. Se chegar no final do jogo, e o resultado for de empate, aí vale ir com tudo para cima para tentar o gol", avisou o camisa 1 do time de Bragança. "É uma partida complicada e a semana vai ser importante, mas o Bragantino tem uma semana para trabalhar e colocar o melhor time para surpreender o Santos no domingo. Trabalhei (no jogo deste sábado) para ganhar a partida, mas não podíamos perder. O Santos não deu chances, mas agora vamos trabalhar para chegar na vitória na semana que vem", finalizou Veiga.