Bragantino anuncia nova parceria Ameaçado de nem participar do Campeonato Paulista da Série A2 por falta de estrutura, o Bragantino passou agora a ser candidato ao acesso para a elite estadual. Tudo por causa da parceria que o clube assinou com a empresa Consultancy, que já investiu na contratação de um técnico e 15 jogadores. A empresa ficará encarregada de fazer as contratações para o time e pagar todos os salários dos jogadores. O clube terá que arcar com alimentação, transporte e hospedagem do elenco. O indicado para administrar o departamento de futebol foi Marcos Bruno e o técnico contratado foi Marcelo Veiga, ex-lateral do Santos. Esta é a terceira parceria que o Bragantino acerta nos últimos anos. Primeiro tentou com o Vasco, mas, sem sucesso, acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série B em 2003. Este ano a parceria foi com o Santos e o time novamente fracassou.