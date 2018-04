Bragantino anuncia reformulação e contrata Vágner Benazzi Ameaçado pelo rebaixamento no Campeonato Paulista, o Bragantino fez uma reformulação no departamento de futebol, nesta sexta-feira. Além das saídas do diretor de futebol Marco Eberlim, do gerente Ricardo Koyama e do supervisor Marco Ribeiro, o presidente Marco Chedid também confirmou a troca de técnico. Saiu Márcio Araújo para a chegada de Vágner Benazzi, que já pode estrear contra a Ponte Preta, neste sábado, em Bragança Paulista.