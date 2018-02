Bragantino atropela o Juventus e sobe na classificação O Bragantino não deixou o Juventus respirar e o venceu por 3 a 0, nesta tarde de domingo pela segunda rodada do Campeonato Paulista, no Estádio Marcelo Stéfani. Os gols da vitória foram anotados pelos atacantes Everton, Alex Afonso e Neizinho. Com a vitória, o time de Bragança Paulista pulou para quinto lugar, com quatro pontos. O Juventus, por sua vez, caiu para o décimo, com três pontos. O Braga pressionou o rival do início ao fim. Logo aos 12 minutos, Julio César tocou para Everton, que na grande área, mandou para as redes. Apesar da supremacia bragantina, o primeiro tempo ficou no 1 a 0. Na segunda etapa, o Bragantino marcou mais dois, porém, poderia ter feito muito mais. Apático e diferente do primeiro jogo, quando venceu por 3 a 0 o Rio Branco, o Juventus pouco produziu e teve como melhor jogador o goleiro Deola. O Bragantino ampliou aos 10 minutos, após triangulação entre Bill, Everton e Alex Afonso. Este último mandou no canto do gol juventino. Mesmo com 2 a 0 no placar, o time da casa queria mais e Neizinho, que havia acabado de entrar, fez o terceiro após chute cruzado aos 34 minutos. Com o placar decidido, o Braga apenas administrou a primeira vitória. Na terceira rodada, o Bragantino enfrenta o Santos, quinta-feira, de novo, em Bragança Paulista. O Juventus enfrenta o Corinthians, quarta-feira. Ficha técnica: Bragantino 3 x 0 Juventus Bragantino - Felipe; Cris, Luis Henrique e Zelão; Júlio César, Somália (Bill), Mário, Moradei (Cadu) e Nilton; Alex Afonso (Neizinho) e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Juventus - Deola; Tiago, Max Sandro, Valdir (Levi) e Ivan; Léo Mineiro, Almir, Naves e Renatinho; Nunes e João Paulo. Técnico: Edu Marangon. Gols - Everton, aos 12 minutos do primeiro tempo; Alex Afonso, aos 10, e Neizinho, aos 34 minutos do segundo tempo. Juiz - Luciano Calabietto Quilichini. Cartão amarelo - Nilton, Somália, Mário, Moradei, Max Sandro, Ivan e Renatinho. Renda - R$ 15.450,00. Público - 885 pagantes. Local - Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista (SP).