Bragantino bate o América e ainda sonha com semifinais O Bragantino manteve a esperança de ainda disputar as semifinais do Campeonato Paulista ao vencer o América, por 3 a 2, neste domingo à tarde, em São José do Rio Preto, pela 15.ª rodada. O time de Bragança Paulista atingiu os 26 pontos. O América, que sofreu sua terceira derrota consecutiva, continua com 16 pontos ganhos. A vitória pode ser justificada por dois motivos. O América estreou alguns jogadores, como Preto, Tiago e Flávio Donizete, que mostraram falta de ritmo de jogo. Por outro lado, o Bragantino se mostrou um time bem acertado e eficiente nos contra-ataques. Foi desta maneira que o visitante abriu o placar, aos 34 minutos. Após o cruzamento de Adriano, Alex Afonso marcou, de cabeça. Aos 44 minutos, Somália, que tinha entrado na vaga de Adriano, arriscou o chute de fora da área, o goleiro André Zuba falhou e o Bragantino ampliou: 2 a 0. Heriberto da Cunha tentou corrigir o time com as entradas de Luis Henrique e Reginaldo, mas já era tarde. O Bragantino dominava as ações, ampliando aos 21 minutos com o lateral-esquerdo Andrezinho. Ele apareceu de surpresa para finalizar após o bom passe de Moradei. Na base do tudo ou nada, o América diminuiu com Pedro Henrique, aos 36, em um chute forte de fora da área e aos 38 minutos, quando apenas completou para as redes na pequena área. Mas o sonho do empate acabou aos 41 minutos, quando Moradei chutou, André Zuba rebateu e Andrezinho completou: 4 a 2. Ficou barato, porque o time visitante ainda acertou duas vezes a trave de Zuba. Na quarta-feira, o Bragantino vai receber o São Caetano, em Bragança, enquanto na quinta-feira, o América recepcionará o Palmeiras, ambos jogos válidos pela 16.ª rodada. AMÉRICA 2 x 4 BRAGANTINO América - André Zuba; Eduardo Luis, Preto (Reginaldo) e Flávio Donizete (Luis Henrique); Tiago, Doriva, Marco Antônio (Márcio Barros), Jéferson e Marcos Paulo; Pedro Henrique e Felipe. Técnico: Heriberto da Cunha. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira (Vanderlei), Juliano e Luis Henrique; Júlio César, Moradei, Adriano (Somália), Neizinho (Mário) e Andrezinho; Alex Afonso e Éverton. Técnico: Marcelo Veiga. Gols ? Alex Afonso, aos 34, Somália, aos 44 minutos do 1.º tempo; Andrezinho, aos 21 e 41, e Pedro Henrique, aos 36 e 38 minutos do 2.º tempo. Árbitro - Eduardo César Coronado Coelho. Cartões amarelos ? Doriva, Marcos Paulo e Juliano. Renda ? R$ 2.777,00. Público ? 253 pagantes. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto