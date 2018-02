Bragantino bate o São Caetano em confronto direto O Bragantino deu um salto importante na briga pela classificação no Campeonato Paulista ao vencer o São Caetano por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, pela 16.ª rodada. Com o resultado, os donos da casa entraram na zona de classificação, assumindo o quarto lugar com 29 pontos. Já os visitantes seguem em terceiro, com 30. O Bragantino dominou praticamente todo o jogo. Apático, o São Caetano não apresentava nem de longe o futebol da vitória sobre o São Paulo, por 1 a 0, domingo. Apesar da forte pressão imprimida pelo time da casa, o gol da vitória saiu somente aos 14 minutos da segunda etapa. O volante Glaydson fez falta no atacante Everton próximo à área. Na cobrança, o ala Andrezinho bateu com categoria no ângulo esquerdo do goleiro Luiz. O time da casa ainda mandou três bolas na trave de Luiz e perdeu inúmeras chances para ampliar o placar. No próximo domingo, às 16 horas, o Bragantino vai até Marília enfrentar o time da casa, no Estádio Bento de Abreu. O São Caetano jogará contra o Barueri, no mesmo dia e horário, em Barueri. BRAGANTINO 1 x 0 SÃO CAETANO Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Moradei, Adriano, Neizinho (Somália) e Andrezinho (Cadu); Alex Afonso (Leandro) e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio (Marabá), Luis Maranhão, Thiago (Galiardo) e Triguinho; Glaydson, Luis Alberto, Canindé e Douglas; Somália e Luiz Henrique (Val Baiano). Técnico: Dorival Júnior. Gol - Andrezinho, aos 14 minutos do segundo tempo. Árbitro - Wilson Luiz Seneme. Cartões amarelos - Moradei, Andrezinho, Paulo Sérgio, Luís Maranhão, Triguinho e Glaydson. Cartão vermelho - Tiago Vieira. Renda - R$ 46.980,00. Público - 2.979 pagantes. Local - Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista.