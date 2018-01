Bragantino briga pelo acesso na A2 Afastado da elite do futebol paulista desde 1995, o Bragantino pode dar um largo passo para integrar a Série A1 em 2006. O time de Bragança Paulista garantirá virtualmente o acesso se vencer o Comercial, neste sábado, às 15 horas, no Estádio Marcelo Stéfani. Assim chegaria aos nove pontos dentro do Grupo 3, mesmo porque vem de duas vitórias seguidas diante do Araçatuba, por 1 a 0, em casa, e 2 a 1, fora. Perto de oito mil pessoas devem acompanhar este jogo, que tem mobilizado a cidade. O Comercial, terceiro colocado, com cinco pontos, empatou com o Juventus, em 1 a 1, quarta-feira, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Este jogo terá a transmissão ao vivo pela TV Cultura. O líder Juventus, com oito pontos, enfrentará o Araçatuba, fora, domingo. Pelo Grupo 4, o Mirassol jogará em casa, no Estádio José Maria de Campos Maia, contra o São Bento, com transmissão do canal por assinatura ESPN-Brasil. O Mirassol (terceiro, com quatro) vem de duas derrotas seguidas para o Noroeste - 2 a 1 em casa e 2 a 0, em Bauru. O São Bento é vice-líder com seis pontos, apesar de ter empatado os dois últimos jogos com o Bandeirante, em 1 a 1 fora, e 0 a 0, em casa. No domingo, o líder Noroeste, com sete pontos, pode antecipar o acesso se vencer o Bandeirante, lanterna com três, em Bauru. A quinta rodada da segunda fase, a segunda do returno, começa neste sábado com duas partidas, ambos às 15 horas e transmitidos pela televisão. Os outros dois jogos acontecem domingo, também sendo atração na TV. Os oito times desta fase da competição ainda têm chances matemáticas de conseguir o acesso previsto para os dois primeiros colocados de cada grupo. Confira a quinta rodada: sábado - 15 horas: Bragantino x Comercial e Mirassol x São Bento; domingo - 16 horas: Noroeste x Bandeirante; 18 horas - Araçatuba x Juventus.