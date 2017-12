Bragantino busca liderança da A2 O Bragantino (13 pontos), um dos dois invictos - o outro é o líder Marília (15) - da Série A2 do Campeonato Paulista, poderá assumir a primeira posição da competição amanhã, às 20h30, caso vença o Comercial (8), no Estádio Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. O jogo abre a oitava rodada, que será concluída no domingo. O time dirigido por Pardal tem a segunda melhor defesa (7 gols sofridos), atrás apenas do Flamengo, de Guarulhos, que sofreu 4 gols. No Comercial, José Luís Carbone tenta encontrar o equilíbrio, pois, em três partidas, venceu uma por 5 a 1 e perdeu duas por 4 a 1. A outra partida será disputada no mesmo horário, em Birigüi. O Bandeirante (10), que já foi líder, receberá o Paraguaçuense (7), que está perto das últimas colocações e tem a pior defesa da A2 (21 gols sofridos em sete jogos). A rodada terá um jogo sábado e os demais no domingo. O técnico Dalton Trevisan, o Foguinho, começou a trabalhar hoje no Grêmio Sãocarlense, que havia anunciado Cláudio Adão ontem. No entanto, Adão pediu seis meses de contrato e a diretoria do Sãocarlense desistiu de contratá-lo. Foguinho, que já foi jogador, técnico e presidente da Francana, vai dirigir o time de São Carlos pela terceira vez.