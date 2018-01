Bragantino condenado ao rebaixamento Para não perder a vaga dentro do Campeonato Paulista da Série A2 - Segunda Divisão - o Bragantino, um dos clubes mais tradicionais do interior paulista, deve participar da competição com um time de juniores. Desestruturado e sem o apoio da cidade e da sua torcida, o clube ainda não encontrou uma solução para os fracassos dos últimos anos. O presidente Marco Chedid ainda tentou um acordo com o prefeito Jesus Chedid, que é seu tio, mas não obteve sucesso. Também tentou entregar o cargo, mas ninguém se aventurou. O Bragantino está nas mãos da família Chedid há quatro décadas, mas nos últimos 10 anos foi abalado pelo rompimento familiar entre os irmãos Jesus e Nabi Abi Chedid, deputado estadual por 40 anos, e atual vice-presidente da CBF. Política e futebol sempre se misturam no clube e as desavenças estão empurrando o Bragantino para o caos. Ano passado caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro e, agora, para não pedir licença e perder sua vaga vai tentar montar um time para a disputa da Série A2. A diretoria tem uma missão quase impossível, porque a competição começa dia 26 de janeiro, junto com a primeira rodada das Séries A1 e A3. O Bragantino, campeão paulista de 1990 e vice-campeão brasileiro de 1991, é desde já o mais cotado par a ser rebaixado.