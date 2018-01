Bragantino confirma o empréstimo do atacante Lincom ao Corinthians

Líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians acertou nesta segunda-feira com mais um reforço para a competição. O atacante Lincom, de 31 anos, foi contratado por empréstimo até o fim da temporada junto ao Bragantino, que foi quem confirmou a conclusão da negociação.

Lincom chega ao Corinthians para resolver um problema de falta de peças para atuar como centroavante. Sem Luciano, que passou por cirurgia no joelho e só volta no ano que vem, Tite conta apenas com Vagner Love como homem de confiança no comando do ataque. Quando não tem o jogador, costuma improvisar o meia Danilo na função.

No Corinthians, Lincom terá poucos jogos para mostrar serviço e que merece ficar para o ano que vem, uma vez que o time paulista tem apenas mais 13 partidas pela frente. É, também, a oportunidade de conquistar um título importante como o Brasileirão. O clube do Parque São Jorge é o líder isolado da competição, com cinco pontos a mais que o segundo colocado Atlético-MG.

"Nós precisamos ver o lado do atleta. O Lincoln está com 31 anos e dificilmente teria outra oportunidade como esta. Nós queremos subir, mas de forma alguma podemos prejudicar alguém que só fez o bem para o clube. Precisamos ver o lado humano da história, afinal, além de bom profissional ele é um excelente caráter. Ele se apresenta em São Paulo nesta segunda-feira", explicou o presidente do Bragantino, Marco Chedid.

De acordo com o site do clube do interior, Lincom é o maior artilheiro de sua era profissional, com 62 gols em 133 partidas. O jogador marcou seis vezes na atual edição da Série B do Brasileiro. Há cinco anos no Bragantino, o atacante deixou o time para atuar no exterior em duas oportunidades, mas voltou ao fim dos empréstimos.

A chegada de Lincom também prova mais uma vez a boa relação entre as diretorias do Corinthians e do Bragantino. O clube do interior já enviou diversos reforços para o Parque São Jorge. Alguns, com sucesso, como Felipe, Paulinho e Romarinho, mas outros sem o mesmo êxito, como Moradei, Zelão, Diego Macedo, entre outros.

"A situação fortalece ainda mais a parceria com o Corinthians. O Lincoln não é o primeiro que deixa o Braga para ir jogar no Corinthians. Já saíram vários outros que chegaram ao sucesso maior do que quando estavam em Bragança, casos do goleiro Felipe, do zagueiro Felipe, do Zelão, do Moradei e principalmente do Paulinho e do Romarinho, que foram ídolos com a camisa do Timão", lembrou Chedid.