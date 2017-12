Bragantino contrata Nicanor de Carvalho O Bragantino, enfim, definiu seu técnico para o Campeonato Paulista de 2006. A opção recaiu para Nicanor de Carvalho, que volta ao futebol paulista depois de uma boa passagem pelo Rio Branco, em 2003. "Espero formar um elenco capaz de fazer uma boa campanha no Paulistão", comentou o técnico, que começa a trabalhar no dia 12. Ex-ponta direita ele atuou em vários clubes do interior, como Internacional, Ponte Preta e Ferroviária. Passou por São Paulo e encerrou a carreira no Miami Toros Soccer Club, de Miami-EUA. Como preparador físico também passou por vários clubes até iniciar como treinador, em 1984, na Internacional. Depois passou por vários clubes como Paulista, Guarani, Ponte Preta, Santos, Coritiba e Atlético-PR. Em 1991 foi para o Japão, onde fez fama e riqueza. Em 1998 voltou para o Brasil.