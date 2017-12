Bragantino contrata o técnico Pardal O Bragantino definiu, nesta quarta-feira à tarde, a contratação do técnico Antonio Augusto, o Pardal, para dirigir o time no Campeonato Paulista da Série A-2, que começa dia 20 de janeiro. A primeira missão do novo treinador será formar um time, em 20 dias, sem dinheiro e sem uma base de juniores no clube. "Vamos ter de usar a criatividade e trabalhar dobrado", prevê Pardal, que conversou com o presidente Marquinho Chedid, num almoço, em Campinas. Em princípio, ele não terá alguns veteranos que atuaram no Campeonato Brasileiro da Série B como João Santos, Pintado e Sílvio. Existe a possibilidade de apenas o meia Alberto permanecer no clube. Outras jovens promessas também deixaram o estádio Marcelo Stéfani, como o zagueiro Émerson, negociado com o futebol japonês, o volante Goiano e o meia Rogerinho. "A saída é buscar outras alternativas", sugere Pardal, lembrando ser necessário ter no grupo de jogadores, pelo menos, três ou quatro jogadores experientes. O Bragantino vai disputar o Paulista da Série A-2, com estréia diante do Nacional, em Bragança.