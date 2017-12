Bragantino corre contra o tempo A diretoria do Bragantino corre contra o tempo para concluir até sexta-feira reformas no Estádio Marcelo Stefani antes do jogo com o São José, marcado para domingo, pelo Campeonato Paulista da Série A-2. A Polícia Militar fez várias exigências, para autorizar a liberação do campo, e teve respaldo do Ministério Público. Por conta disso, o Bragantino enfrentou o São Bento com portões fechados.