Bragantino, Criciúma e Ceará buscam a liderança da Série B

Bragantino, Criciúma e Ceará, todos com três pontos, têm chances de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta sexta-feira à noite, a partir das 20h30, quando serão disputados três jogos válidos pela segunda rodada. Brasiliense e Barueri, com quatro pontos, lideram, provisoriamente, a competição. Veja também: Classificação e calendário O time de Bragança Paulista vai a Campinas encarar a Ponte Preta, vice-campeã paulista. O Bragantino começou bem sua caminhada ao vencer o Santo André, por 1 a 0, e ficar na oitava posição. A Ponte, por sua vez, perdeu, por 3 a 0, para o São Caetano e amarga a lanterna. Em Caxias do Sul, o Juventude tenta a reabilitação contra o Criciúma. O time alviverde perdeu para o Ceará, por 2 a 1, em Fortaleza, e tenta marcar seus primeiros pontos. Enquanto isso, o Criciúma venceu o América-RN, por 1 a 0, e ocupa a nona colocação. No Serra Dourada, o Vila Nova espera contar com o apoio de sua torcida para superar o Ceará e conquistar seus primeiros pontos após a derrota para o ABC, por 3 a 2, em Natal. Na sexta colocação, o alvinegro cearense quer vencer outra. A rodada, que começou na terça com a vitória do Brasiliense, por 3 a 1, sobre o Santo André, fora de casa, e o empate, por 2 a 2, entre Marília e Barueri, será completada no sábado com outros cinco jogos.