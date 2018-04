Bragantino defende liderança da Série C em Goiânia

Faltando quatro rodadas para o término da fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, o Bragantino ainda mantém a liderança isolada e a única campanha invicta. Neste sábado vai tentar se manter na frente dos concorrentes diante do Vila Nova, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 11.ª rodada. Veja também: Classificação e jogos da rodada Com 20 pontos, o time paulista está mais perto de conseguir o acesso para a Série B, mesmo tendo empatado em casa, por 1 a 1, com o Bahia. As estatísticas atuais apontam que para isso terá que chegar aos 24 pontos. O Vila Nova, quarto colocado, com 16 pontos, tenta se reabilitar da derrota para o Barras, por 2 a 1. Um jogo chave para os times que querem uma vaga entre o G-4, grupo de acesso, evolve dois goianos. Crac e Atlético se enfrentam no Parque dos Sabiás, em Uberlândia, onde o time de Catalão manda seus jogos. Ambos somam 15 pontos, mas o Crac, que perdeu para o ABC por 2 a 0, é o quinto colocado com mais vitórias: 5 a 4. Atlético venceu o já eliminado Nacional, por 2 a 0. Animado com sua primeira vitória nesta fase, o Barras, sétimo colocado, com sete pontos, recebe o Bahia, terceiro com 17, no Estádio Albertão, em Teresina. A última partida da rodada acontece em Natal, quando o ABC, vice-líder, com 17 pontos, encara Nacional de Patos, lanterna com dois, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Frasqueirão, onde o time ainda não sabe o que é derrota na competição. Em cinco partidas como mandante nesta fase, o time potiguar conquistou quatro vitórias e um empate. No último jogo, venceu, por 2 a 0, o Crac.