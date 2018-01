Bragantino deve sofrer desmanche após disputa do Paulista A presença do Bragantino nas semifinais do Campeonato Paulista supervalorizou o elenco. Com isso, a principal preocupação do presidente Marquinho Chedid é evitar que o excesso de especulações e os contatos de procuradores e empresários possam prejudicar a equipe na preparação para o segundo jogo contra o Santos, domingo, no Morumbi. No entanto, o próprio dirigente admite que a equipe deve ser reformulada ao final da competição. ?Não é o momento adequado para falarmos em mudanças. Os jogadores devem ficar concentrados no jogo com o Santos e, quem sabe, nas finais", contou. ?[Negociar atletas] é uma coisa normal no futebol. Na hora certa, vamos conversar sobre isso?, disse o dirigente, que confia numa vitória do time para chegar à segunda decisão estadual de sua história - o Bragantino foi campeão em 1990. Praticamente todo o time está na mira dos interessados. Alguns jogadores têm passe livre, mas outros estão presos ao clube por contrato. Dentre eles está o goleiro Felipe, de 22 anos, que é o preferido do Corinthians e também aparece nos planos do Botafogo do Rio - ele tem contrato até 2009. O mais badalado é o meia Everton, de 21 anos, que começou a carreira profissional no São Bernardo e está no clube há apenas três meses. A direção do Bragantino tem uma proposta de US$ 1,2 milhão (R$ 2,4 milhões) por sua liberação - o clube tem direito a metade desse valor, e três grandes paulistas estão de olho nele: Palmeiras, Corinthians e Santos. O lateral-direito Júlio César já acertou um pré-contrato com a Ponte Preta, enquanto o lateral-esquerdo André, que pertence ao São Paulo, também estaria indo para o time de Campinas. O volante Adriano, que já passou pelo São Paulo, pode jogar o Brasileirão pelo América-RN, que também tem interesse no volante Somália, de 21 anos. Olho clínico O segredo do Bragantino, dono da folha de pagamento mais baixa entre os finalistas do Paulistão, é justamente a garimpagem. ?É um trabalho de campo realizado nos últimos dois anos, no qual muitos jogadores foram descobertos no interior de São Paulo e Minas Gerais?, explicou o supervisor Airton Rosset, com 35 anos de experiência. Ele também ressaltou a importância do time ter participado da Copa FPF no ano passado. ?Não só porque fomos vice-campeões e garantimos uma vaga na Série C do Brasileiro, como também pudemos ter uma base para o Paulistão?. O trabalho foi coordenado pelo técnico Marcelo Veiga, desde 2004 no clube. Os jogadores voltaram aos treinos nesta terça-feira pela manhã, depois de dois dias de folga, e à noite seriam liberados para participar do churrasco de um ?porco no rolete?, bastante comum na cidade conhecida como ?terra da lingüiça?. Na quinta, o time inicia a concentração, num hotel na vizinha cidade de Atibaia. Além da Copa FPF, o Bragantino ainda disputará a Série C do Brasileiro no segundo semestre.