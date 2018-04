Bragantino dispensa Mazola Júnior após duas derrotas Caiu o primeiro técnico do Campeonato Brasileiro da Série B. Duas derrotas seguidas foram demais para Mazola Júnior suportar a pressão no Estádio Nabi Abi Chedid. No início da noite a diretoria do Bragantino optou por trocar a comissão técnica, mesmo sem ter ainda um substituto.