Bragantino e Bahia antecipam acesso na Série C

Bragantino e Bahia garantiram, por antecipação, o acesso dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo à tarde, quando foi disputada a 13.ª rodada, a penúltima da fase final. O time de Bragança Paulista venceu o Barras, por 3 a 1, reassumindo a liderança isolada, com 26 pontos. Veja também Classificação / Calendário / Resultados Oito pessoas morrem durante jogo do Bahia na Série C Bahia empatou sem gols com o Vila Nova, chegou aos 24 pontos, na vice-liderança. Agora, restam apenas duas vagas para a Série B, em 2008, a serem disputadas por Atlético-GO, Vila Nova-GO, ABC e Crac, com favoritismo aos dois primeiros. Em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Barras-PI, por 3 a 1, e reassumiu a liderança da fase final. Com o resultado, o time paulista chegou aos 26 pontos, dois a mais do que o Bahia. O Bragantino retorna à Série B depois de cinco anos. Em 2002, a equipe foi a última colocada na Segundona. O Barras é apenas o sétimo colocado, com sete pontos. A tarefa do Bahia foi um pouco mais árdua. Diante do Vila Nova, na Fonte Nova lotada, os baianos empataram sem gols e perderam a liderança, mas anteciparam o acesso. O time da casa ainda perdeu um pênalti com o artilheiro Nonato. O tricolor baiano foi rebaixado, em 2005, junto com o rival Vitória. O Vila Nova se manteve em quarto lugar, agora, com 20 pontos, e sobe caso vença o lanterna Nacional-PB, em Goiânia. O Atlético-GO também tem muito a comemorar. No Serra Dourada, Rivaldo e Robston marcaram e o time goiano fez 2 a 0 em cima do ABC, pulando para a terceira colocação, com 21 pontos. O ABC tem um ponto a menos, em quinto lugar, mas agora não depende só dele para subir para a Série B. Na Paraíba, o Crac, de Catalão, foi derrotado pelo lanterna Nacional, por 2 a 0, e permaneceu com 18 pontos, na sexta colocação. A vitória, a primeira nesta fase final, de nada serviu para o Nacional, que segue na última colocação, agora com cinco pontos, pontuação garantida graças ao gol de Buick, ainda na primeira etapa. O Crac, agora, não depende só dele para subir.