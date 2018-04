Bragantino e Bahia se enfrentam pela Série C

No jogo mais aguardado da 10.ª rodada da fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, o líder Bragantino recebe o Bahia, na noite desta quarta-feira, às 20h30, no Estádio Marcelo Stéfani, em Bragança Paulista. Com 19 pontos, na ponta isolada da tabela, o time paulista defende uma invencibilidade de 12 jogos, sendo a única equipe que ainda não perdeu nesta última fase. Também invicto, só que há seis jogos, o Bahia soma 16 pontos, e ocupa a terceira posição na tabela. Bragantino Gléguer; Cris, César Gaúcho e Vanderlei; Niander, Mário, Somália, Santos e Paulinho; Bill e Valdir Papel Técnico: Marcelo Veiga Bahia Márcio; Alison, Eduardo e Rogério; Luciano Baiano, Emerson Cris, Fausto, Elias e Adilson; Moré e Nonato Técnico: Arturzinho Árbitro: Djalma José Beltrami Teixeira-RJ Estádio: arcelo Stéfani, Bragança Paulista Horário: 20h30 A grande campanha do Bragantino e a presença do Bahia devem levar um grande público ao Marcelão. A diretoria espera em torno de oito mil torcedores, algo insignificante ao público registrado nos jogos do Bahia na Fonte Nova, quase sempre com mais de 50 mil espectadores. No primeiro turno, em Salvador, os times empataram em 2 a 2. Para a partida, o técnico Marcelo Veiga tem problemas para definir os seus titulares. Os zagueiros Tiago Vieira e Da Silva estão suspensos, enquanto o atacante Davi ainda não resolveu sua situação no clube. Ele tentou uma liminar na justiça para deixar o clube, mas seu pedido acabou indeferido. Por fim, alegando uma lesão na coxa direita, está fora do jogo. Do outro lado, Arturzinho confirmou a volta do esquema com três zagueiros. Quem ganha com isso é o zagueiro Eduardo, que volta à equipe e forma o trio defensivo com Alison e Rogério. Outra novidade será o retorno do atacante Nonato, que ficou de fora da última partida por motivo de indisciplina.