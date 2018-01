Bragantino e Comercial brigam pela A1 Duas decisões abrem neste sábado, a partir das 15 horas, a última rodada do Grupo 3 do Campeonato Paulista da Série A2. Na Rua Javari, em São Paulo, o Juventus celebra o acesso à Série A1 conseguido na rodada passada jogando contra o Bragantino. O time da Moóca lidera com 11 pontos, enquanto o adversário está na segunda posição, com sete pontos, e fica com a segunda vaga em caso de vitória. Se não vencer, o time de Bragança Paulista vai depender do outro jogo, disputado no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, entre Comercial, terceiro colocado, com seis pontos, diante do já eliminado Araçatuba, com três. O Comercial precisa de uma vitória e também torce por um tropeço do Bragantino. A partida será em Ribeirão Preto, com transmissão do canal ESPN Brasil. A semana foi muito agitada nos bastidores, com os clubes temendo por algum acordo de bastidores. O Juventus, além de garantir o acesso para a Série A1 em 2006, já tem assegurado o direito de decidir o título da temporada em casa, por ter a melhor campanha. Na última rodada, Bragantino e Comercial empataram, em 2 a 2, em Bragança, adiando a definição do segundo classificado para esta última rodada. No domingo, a situação se repete com outros dois jogos pelo Grupo 4, às 11 horas. Já eliminado, o Bandeirante jogará em Birigüi, onde não perde há mais de um ano, contra o Mirassol, vice-líder com sete pontos e só precisando vencer para integrar a elite paulista pela primeira vez na história. A partida será transmitida pela ESPN Brasil. Em Sorocaba, com transmissão da TV Cultura, o São Bento, dono da melhor campanha da primeira fase, pode até deixar o acesso escapar. Precisa vencer o Noroeste, que subiu ao somar 10 pontos, e torcer para que o Mirassol não vença. Com mais um ponto o Noroeste decidirá o título da temporada com o Juventus, na Rua Javari.