Bragantino e Crac defendem a liderança da Série C

Bragantino e Crac (GO), os dois líderes do octogonal final do Brasileiro da Série C - ambos têm 12 pontos -, jogam como mandantes neste domingo, na sétima rodada, a última do turno. Mas em situações diferentes. Enquanto o time paulista vai poder enfrentar o Atlético Goianiense em seu estádio, o Marcelo Stefani, os goianos terão de fazer o duelo estadual contra o Vila Nova em Uberlândia, distante 100 quilômetros de Catalão, cidade onde fica o clube. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Invicto há nove jogos, o Bragantino vem de um expressivo empate por 2 a 2 contra o Bahia, numa Fonte Nova lotada, e quer aproveitar o fator campo para ficar mais perto da Série B. O Atlético, porém, não deve ser um adversário fácil de bater, pois também faz boa campanha: é o quarto colocado, com 10 pontos. Por isso, o técnico Marcelo Veiga, do Bragantino, pediu a seus jogadores o máximo de atenção esta tarde. O Crac também está embalado. Após três vitórias seguidas - a última sobre o ABC, em casa, por 4 a 0 -, começa a acreditar que pela primeira vez pode disputar a Segunda Divisão nacional. Mas o Vila Nova vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Barras, depois de cinco partidas sem ganhar, e espera confirmar a ascensão. Em Campina Grande, o Bahia visita o Nacional. E apesar da posição confortável, quer voltar a vencer. O time baiano é o terceiro colocado, com 11 pontos, mas vacilou em casa na última rodada, diante de 60 mil pagantes. O time paraibano vem de três derrotas seguidas e, ainda sem vencer nesta fase final, ocupa a última colocação, com um ponto. Outro time que também ainda não venceu é o Barras, que recebe o ABC. O time piauiense, motivo de orgulho para o estado, sofreu duas derrotas nas últimas duas partidas e tem três pontos, na vice-lanterna. O ABC chegou a liderar de forma provisória na última rodada, mas com a goleada sofrida para o Crac deixou o G-4 e caiu para a quinta colocação, com 10 pontos - mesma pontuação do Atlético, porém, saldo de gols inferior (1, contra 7 dos goianos). Os quatro primeiros colocados do octogonal final, que ainda terá outras sete rodadas, se classificam para disputar a Série B em 2008.