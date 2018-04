Bragantino e Oeste vão se enfrentar na Arena Barueri

No início da noite desta quinta-feira, o presidente Marco Chedid confirmou que a estreia do Bragantino no Paulistão será realizada na cidade de Barueri, contra o Oeste, sábado, às 16 horas. O local foi confirmado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

A Arena Barueri está vaga depois que o Grêmio Barueri não chegou a um acordo com a prefeitura e decidiu mandar seus jogos no Estádio Farazão, em Presidente Prudente.

A decisão da FPF aconteceu depois que a Polícia Militar de Bragança Paulista alegou não ter pessoal para vistoriar as obras de reparo feitas pelo clube no Estádio Nabi Abi Chedid. Isso só deve acontecer na próxima semana. As exigências tinham sido feitas pelo Ministério Público Estadual há seis meses.

"Infelizmente não conseguimos o laudo solicitado, apesar de todo esforço da nossa diretoria. Acho que isso serve como alerta para a cidade, que tem que apoiar mais o clube", contou Chedid, decepcionado.