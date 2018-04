Bragantino e Rio Preto vencem na A2 Bragantino e Rio Preto saíram na frente na primeira rodada da Série A2 do Campeonato Paulista, neste sábado, ao vencerem seus adversários Nacional e Olímpia, respectivamente. Ambos somam 3 pontos. Outras seis partidas serão disputadas neste domingo. O Bragantino venceu fora, enquanto o Rio Preto aproveitou o apoio de sua torcida. No primeiro jogo, iniciado às 15 horas, o Bragantino superou o Nacional, em São Paulo, por 3 a 2. O time de Bragança Paulista sempre esteve na frente do marcador. Luisão fez o primeiro gol da A2 no primeiro tempo e Guga marcou dois na etapa final. Andrei e Rogério descontaram para o Nacional, que, mais uma vez, é dirigido por Túlio Tangioni Neto. No Estádio Anísio Hadad, o Rio Preto bateu o Olímpia por 2 a 1. Jerry e Manoel fizeram os gols do time comandado por Márcio Rossini, um em cada tempo, enquanto Val descontou para o Olímpia no fim da partida. Os outros jogos deste domingo são: Bandeirante x São José, Sãocarlense x Comercial e Atlético Sorocaba x Flamengo, às 11 horas, e Marília x São Bento, Mirassol x Francana e Paraguaçuense x Araçatuba, às 16 horas.