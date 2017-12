Bragantino e Santo André vencem na Série C Além do Ituano, outros dois times paulistas continuam na briga pelo título do Campeonato Brasileiro da Série C: Bragantino e Santo André. Neste domingo, em Bragança Paulista, o Bragantino venceu o Tupi, de Juiz de Fora-MG, por 3 a 1, de virada, pelo Grupo 75. No segundo jogo, quarta-feira, pode perder até por um gol de diferença. Em Cabo Frio, o Santo André venceu, de virada, o Cabofriense, por 2 a 1, pelo Grupo 76. Até uma derrota por 1 a 0 no segundo jogo, quarta-feira no ABC, vai g arantir a vaga do time na próxima fase. Mas o Bragantino levou um susto quando o time mineiro saiu na frente com Marcelinho aos seis minutos. O empate saiu de pênalti, cobrado por Reginaldo aos 18 minutos. O próprio Reginaldo virou aos 32 minutos, cobrando falta. O terceiro gol foi marcado pel o zagueiro Luizão, de cabeça, aos 27 minutos da etapa final. Em Cabo Frio, o Cabofriense saiu na frente com Joãozinho, de pênalti, aos 32 minutos. Este gol atrapalhou os planos defensivos do técnico Luis Carlos Martins, que liberou o time na etapa final. Marcos Denner empatou aos 25 minutos e Daniel virou aos 38 minutos. No sábado, em Itu, o Ituano venceu o RS-RG, por 3 a 1, pelo Grupo 77 e pode perder até por um gol de diferença no segundo jogo. Como na fase anterior, a vaga ficará com o time que somar mais pontos nos dois jogos. Em caso de empate em pontos, vale o saldo de gols, com gol fora tendo peso dobrado. Apenas 14 times, dos 93 que largaram, ainda lutam pelo título. Passam à quinta fase os sete vencedores e outro pelo melhor índice técnico.