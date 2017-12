Bragantino elimina Juventude e está nas quartas de final da Copa São Paulo

As quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior conheceram mais um classificado na tarde desta segunda-feira. O Bragantino eliminou o Juventude ao ganhar por 1 a 0 no estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).

Agora, o Bragantino vai ter pela frente o Juventus. A partida contra o time da capital paulista que define um dos quatro semifinalistas da competição será realizada na quinta-feira, no estádio da Rua Javari, em São Paulo.

O Bragantino precisou de apenas sete minutos para abrir o placar no confronto desta segunda. Bruno Oliveira recebeu lindo passe de Lucas Natan e bateu na saída de Raul.

Depois disso, o Juventude se lançou ao ataque em busca do empate, mas esbarrou na forte marcação dos paulistas, que passaram a explorar os contra-ataques, mas sem sucesso para voltar a movimentar o placar.

Na etapa final, o time gaúcho chegou a acertar o travessão em uma investida ofensiva, mas viu a sua situação ficar ainda mais complicada quando tentava pressionar em busca do empate e teve o volante Tiago expulso aos 45 minutos, após receber o segundo cartão amarelo.