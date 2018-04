Bragantino empata com Bahia e mantém liderança na Série C

O Bragantino empatou com o Bahia, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, no Estádio Marcelo Stefani, em Bragança Paulista, e manteve a liderança do octogonal final da Série C do Campeonato Brasileiro. Após a décima rodada, o time paulista segue no primeiro lugar, com 20 pontos. Já o clube baiano caiu para terceiro, com 17. Veja também: Classificação e jogos da rodada O novo vice-líder é o ABC-RN, que derrotou o Crac-GO, por 2 a 0, em Natal-RN. Com o resultado, o time potiguar pulou para a segunda posição, também com 17 pontos, mas com uma vitória a mais que o Bahia (5 a 4). A equipe do interior goiano caiu para o quinto lugar, com 15. O Atlético-GO conseguiu sua reabilitação ao bater o Nacional-PB, por 2 a 0, em Goiânia. Apesar da vitória, a equipe atleticana continua no sexto lugar, com 15 pontos. Os paraibanos estão em último, com apenas dois. Por fim, o Barras-PI conquistou sua primeira vitória na fase atual ao passar pelo Vila Nova-GO, por 2 a 1, em Teresina, Piauí. Os piauienses continuam no penúltimo lugar, agora com sete pontos. Já o Vila, que vinha de quatro vitórias seguidas, caiu para quarto, com 16.