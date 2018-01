Bragantino empata com o Macaé em casa e se afasta do G-4 da Série B

O Bragantino ficou mais distante do almejado G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Em partida válida pela 26ª rodada, no Estádio Nabi Abi Chedid, o time paulista empatou com o Macaé por 2 a 2, apesar de sair na frente no placar, com gol marcado em menos de um minuto de jogo.

Com o resultado, o Bragantino chega aos 38 pontos, ainda mais distante da quarta colocação. Já o Macaé, que disputa na parte de baixo da tabela, visando a permanência na segunda divisão, soma 30 pontos, cinco a mais do que o Ceará, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O time da casa começou em alta velocidade e abriu o placar logo no primeiro lance da partida, aos 40 segundos. Moisés escapou pela esquerda e bateu cruzado da entrada da área. Frauches foi tentar cortar e mandou contra suas redes abrindo o placar. O Macaé tentou responder ainda na primeira etapa, mas não conseguiu vazar o goleiro Rafael Copetti.

Após o intervalo, o time carioca voltou mais ligado e não demorou para igualar o marcador. Aos 10 minutos, Diego cruzou pela esquerda e Gedeil empatou de cabeça. O Bragantino voltou a ficar em vantagem nove minutos mais tarde, quando Jobinho foi derrubado por Dos Santos dentro da área, numa penalidade duvidosa. Alan Mineiro cobrou o pênalti e deixou o resultado em 2 a 1.

O jogo só não terminou com vitória dos paulistas porque Pipico, que havia entrado no intervalo, voltou a empatar. Aos 32 minutos, o atacante recebeu de Juninho e arriscou para o gol. A bola ainda desviou em Gilberto e morreu no fundo do gol.

No sábado, os dois times voltam a campo em partidas da 27ª rodada. Às 16h30, o Bragantino vai a Osasco enfrentar o Oeste no Estádio Prefeito José Liberatti. Mais tarde, às 21 horas, o Macaé recebe o CRB, no Moacyrzão.

BRAGANTINO 2 x 2 MACAÉ

BRAGANTINO - Rafael Copetti; Alemão, Leandro Silva, Gilberto e Moisés; Bruno Formigoni, Jocinei (Conrado), Wigor (Elivelton) e Alan Mineiro (Robert); Jobinho e Rodrigo Maranhão. Técnico: Wagner Lopes.

MACAÉ - Rafael; Dos Santos (Henrique), Frauches, Ramon e Diego Corrêa; Gedeil, Alisson (Fernando Neto), Marquinho, Aloísio (Pipico) e Juninho; Anselmo. Técnico: Josué Teixeira.

GOLS - Frauches (contra), aos 40 segundos do primeiro tempo. Gedeil, aos 9, Alan Mineiro (pênalti), aos 21, e Pipico, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wigor e Jobinho (Bragantino); Dos Santos, Ramon e Juninho (Macaé).

ÁRBITRO - Antônio Dib Moraes de Sousa (PI).

RENDA - R$ 33.880,00.

PÚBLICO - 3.288 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).