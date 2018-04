Bragantino empata na Bahia e lidera Série C com o Crac

Mesmo jogando diante de mais de 60 mil torcedores, na Fonte Nova, o Bragantino mostrou raça para empatar com o Bahia, por 2 a 2, nesta quarta-feira à noite, pela sexta rodada do octogonal final do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paulista ainda é o único invicto nesta fase, mas agora divide a liderança com o CRAC-GO, ambos com 12 pontos. No saldo de gols os goianos estão na frente: 8 a 3. O Bahia é terceiro colocado, com 11 pontos. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos O gol de empate do Bragantino saiu somente aos 43 minutos do segundo tempo, com Davi. O Bahia sempre esteve na frente no placar. Abriu com Nonato, sofreu o empate com Valdir Papel, de pênalti, e depois ficou na frente, de novo com Nonato, também de pênalti. O Crac conquistou um grande resultado ao golear o ABC, por 4 a 0, em Itumbiara (GO). A equipe de Catalão chegou à sua terceira vitória consecutiva e pulou para a vice-liderança, com 12 pontos. Enquanto isso, os potiguares perderam uma invencibilidade de três jogos e saíram da zona de acesso, ocupando o quinto lugar, com 10. Os gols foram marcados por Ademir, Tico Mineiro, Danilo Santos e Renato. O Atlético Goianiense reencontrou o caminho da vitória e bateu o Nacional-PB, por 1 a 0, em Campina Grande-PB, com gol de Rivaldo, no primeiro tempo. Os goianos, que perderam dois jogos em casa seguidos, assumiram o quarto lugar, com 10 pontos. O time paraibano, por sua vez, segue em último, com apenas um, e está praticamente fora do acesso. A rodada será completada nesta quinta-feira, com o jogo entre Vila Nova-GO e Barras-PI, no Estádio Serra dourada, a partir das 20h30.