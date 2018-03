Bragantino fecha parceria com o Vasco O Bragantino também arrumou uma maneira de driblar a crise financeira que domina o futebol brasileiro. O clube fechou uma parceria com o Vasco da Gama, que fornecerá jogadores e comissão técnica para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. O acordo foi fechado nesta quarta-feira entre o presidente Marco Chedid e o presidente vascaíno, Eurico Miranda. Os dois foram companheiros na Câmara Federal, entre 1994 e 1998. O clube carioca cederá cerca de 15 jogadores para o Bragantino, que no começo da década de 90 foi a grande sensação do futebol nacional. "É uma parceria que tem tudo para dar certo", comentou Chedid, que promete divulgar nesta quarta-feira os integrantes da sua comissão técnica. O clube de Bragança Paulista já teve outras experiências bem sucedidas com técnicos cariocas, como Vanderlei Luxemburgo e Carlos Alberto Parreira. No Campeonato Paulista da Série A-2, o Bragantino já havia emprestado os meias Bruno Leite e Siston do Vasco. No entanto, só os dois jogadores não foram suficientes para conseguir o tão sonhado retorno à elite paulista.