Bragantino ganha fora de casa e vira líder; Náutico segue em crise na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional - teve sequência neste domingo com quatro jogos. Enquanto o Bragantino-SP conseguiu a sua segunda vitória, manteve a invencibilidade e assumiu a liderança de sua chave, o Náutico-PE aumentou a sua crise no torneio e segue na zona de rebaixamento de seu grupo.

Na Arena Joinville, em Santa Catarina, o Bragantino venceu o Joinville-SC, por 2 a 0, e assumiu a liderança do Grupo B. Com a segunda vitória em três jogos, o time paulista chegou a sete pontos. Os catarinenses, por outro lado, entraram na zona de rebaixamento, com apenas três.

Pela mesma chave, o Luverdense-MT derrotou o Tombense-MG por 2 a 0, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde (MT). Foi a primeira vitória do time do Mato Grosso no torneio. As duas equipes estão no meio da tabela de classificação, com três pontos.

Já o Náutico se complicou ainda mais ao perder para o Atlético Acreano-AC por 1 a 0, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Os pernambucanos assumiram a lanterna do Grupo A, com apenas um ponto, enquanto que os acreanos chegaram aos seis e dividem a liderança com o Confiança-SE. Por fim, Globo-RN e Salgueiro-PE empataram por 1 a 1, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN).

Confira a 3.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Volta Redonda-RJ 3 x 2 Ypiranga-RS

Santa Cruz-PE 0 x 0 ABC-RN

Tupi-MG 0 x 1 Operário-PR

Botafogo-SP 0 x 0 Cuiabá-MT

Juazeirense-BA 1 x 0 Remo-PA

Domingo

Joinville-SC 0 x 2 Bragantino-SP

Luverdense-MT 2 x 0 Tombense-MG

Globo-RN 1 x 1 Salgueiro-PE

Atlético Acreano-AC 1 x 0 Náutico-PE

Segunda-feira

- 21h15

Botafogo-PB x Confiança-SE