Bragantino goleia o Marília por 4 a 1 e Lori Sandri sai O Bragantino continua surpreendendo no Campeonato Paulista. Na tarde deste domingo, goleou o Marília por 4 a 1, mesmo jogando fora de casa, pela 17.ª rodada. A equipe de Bragança Paulista, com mais esta vitória, reafirmou a briga por uma vaga às semifinais. O Bragantino chegou aos 32 pontos, assumindo assim a quarta posição, deixando o Palmeiras para trás. O Marília permaneceu com 19 pontos, na 13.ª posição. Após a derrota, o técnico Lori Sandri pediu demissão de seu cargo. Wilson Carrasco assume a equipe até o fim do torneio estadual. A partida começou de maneira sonolenta. Os visitantes, um pouco mais dispostos, chegaram a perder as principais chances, o que irritou o técnico Marcelo Veiga. Aos 21 minutos, Alex Afonso deu um corte em Dedimar e bateu sem chance para o goleiro. Logo no primeiro minuto da segunda etapa, o Bragantino ampliou. Júlio César cobrou falta e o goleiro aceitou. O time visitante fez o terceiro aos 23 minutos, quando Everton aproveitou rebote e chutou para o gol. Aos 29, o experiente Fernando cabeceou e diminuiu o placar para o marília. A goleada foi fechada em 4 a 1 aos 44 minutos, quando Leandro driblou dois e chutou cruzado, surpreendendo o goleiro. MARÍLIA 1 x 4 BRAGANTINO Marília - Júlio César; Dedimar (João Vitor), Camilo e Rogério Conceição; Rafael Mineiro, Fernando, René, Max Carrasco e Rodolfo; Wellington Amorim e Basílio (Wellington Silva). Técnico: Lori Sandri. Bragantino - Felipe; Cadu (Juliano), Zelão e Luiz Henrique; Júlio César, Adriano, Moradei, Neizinho (Somália), Everton e André; Alex Afonso (Leandro). Técnico: Marcelo Veiga. Gols - Alex Afonso, aos 21 minutos do 1º tempo, Júlio César, a 1, Everton, aos 23, Fernando, aos 29 e Leandro aos 44 minutos do 2º tempo. Árbitro - Guilherme Cereta de Lima. Cartão amarelo - Rogério Conceição, René, Cadu. Renda e público - Não disponíveis. Local - Estádio Bento de Abreu, em Marília-SP.