Bragantino joga com portões fechados A segunda rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 foi marcada por fatos atípicos. Um deles aconteceu em Bragança Paulista onde o Bragantino jogou de portões fechados contra o São Bento, por causa de uma decisão da Justiça local que considerou o estádio Marcelo Stéfani inseguro para os torcedores. Sem o apoio de sua torcida, o Bragantino perdeu por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Edvaldo aos 28 minutos do segundo tempo. Em São José dos Campos, o jogo começou com meia hora de atraso por causa de problemas enfrentados pelo Nacional na sua viagem da capital até o Vale do Paraíba. Inicialmente o ônibus da delegação quebrou, depois enfrentou um congestionamento por causa de um acidente na Rodovia Dutra. Em campo, o Nacional se deu melhor ao vencer por 2 a 1 com dois gols de Dinei (Bruno diminuiu de pênalti), um em cada tempo, com final feliz na sua aventura. Esta foi a segunda vitória seguida do Nacional e a segunda derrota do São José. No sábado, a Matonense venceu o Taubaté, por 1 a 0. Pelo Grupo 1, a Francana venceu outra, desta vez fora de casa passou pelo Taquaritinga, por 2 a 0. O Olímpia em casa goleou o Rio Preto, por 5 a 1, se recuperando da goleada inicial sofrida diante do Comercial, por 7 a 1. O Botafogo continua mostrando fo rça e venceu no estádio Santa Cruz ao Araçatuba, por 2 a 0, chegando à segunda vitória. Na sexta-feira, abrindo a rodada, o Bandeirante se reabilitou ao vencer o Comercial, por 3 a 1. Confira os resultados da segunda rodada: São José 1 x 2 Nacional; Internacional 1 x 1 Flamengo; Bragantino 0 x 1 São Bento; Botafogo 2 x 0 Araçatuba; Olímpia 5 x 1 Rio Preto; Taquaritinga 0 x 2 Francana; Bandeirante 3 X 1 Comercial e Matonense 1 X 0 Tau baté. Classificação: Grupo 1 - 1) Botafogo e Francana 6 pontos; 3) Comercial, Bandeirante e Olímpia 3; 6) Araçatuba e Taquaritinga 1; 8) Rio Preto 0. Grupo 2 - 1) Nacional e São Bento 6 pontos; 3) Internacional 4; 4) Matonense 3; 5) Flamengo 2; 6) Bragantino 1; 7) São José e Taubaté 0.