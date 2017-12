Bragantino leva a melhor nos bastidores O duelo paulista nas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C começou mais cedo: nos bastidores. O Bragantino usou toda sua força política com o vice-presidente da CBF, Nabi Abi Chedid - que também é patrono do clube -, para não antecipar o primeiro jogo para sábado à noite. Assim, o confronto foi mantido para sua data e horário originais: domingo, às 16 horas, no estádio Bruno José Daniel, no ABC. A antecipação tinha sido solicitada pela direção da Rede Vida de Televisão, que transmitiria o jogo para todo o Brasil, sábado, às 19 horas. O Bragantino não aceitou, alegando que teve um forte desgaste da viagem de volta de Juiz de Fora, distante 600 quilômetros de Bragança Paulista. De certo modo, a mudança também ajudou o Santo André, que poderá usar alguns jogadores que na sexta-feira irão atuar pelas semifinais da Copa Estado diante do Comercial, de Ribeirão Preto. Na Série C, Santo André e Bragantino disputam uma vaga no Grupo 80. O segundo jogo será disputado, dia 12, quarta-feira, em Bragança Paulista. O outro paulista que luta pela classificação é o Ituano, que enfrenta o RS-RS pela chave 81. A última vaga da quartas-de-final ficou com o Botafogo-PB, que goleou o Confiança por 4 a 1, quinta-feira, em Aracaju. No primeiro jogo já tinha vencido por 2 a 0. Assim, a Paraíba ainda tem dois representantes. O outro é o Campinense. Nesta fase, os times se enfrentam em dois jogos, valendo o número de pontos e saldo de gols, com gols fora de casa tendo peso dobrado. Caso haja igualdade em todos os critérios, a vaga será definida nos pênaltis.