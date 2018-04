Bragantino mantém esperança mesmo com grande de chances de cair Com grandes de chances de ser rebaixado no Campeonato Paulista, o Bragantino vive dias na UTI. Mas como onde há vida há esperança, para o técnico Vágner Benazzi o time não vai se entregar antes da disputa dos dois últimos jogos, contra Rio Claro, fora, e Audax, em Bragança. Ele se apoia na própria matemática para explicar seu raciocínio.