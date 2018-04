Bragantino marca dois gols no fim e vence o Penapolense

PENÁPOLIS - Com dois gols nos minutos finais, aos 44 e aos 46, com Robertinho e Tássio, o Bragantino venceu o Penapolense por 2 a 0, nesta quarta-feira, no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Melhor para o visitante, que chegou à sua segunda vitória seguida, ficando com seis pontos e na liderança do Grupo D. O mandante perdeu pela segunda vez no Grupo A.

Na estreia, no domingo passado, o Bragantino bateu o São Paulo por 2 a 0, dentro de casa, enquanto que o Penapolense foi derrotado pelo Oeste por 1 a 0, em Itápolis.

O JOGO

Apesar da pouca qualidade técnica, os dois times se movimentaram bastante no primeiro tempo. E de forma parecida, com forte marcação e muita velocidade. As equipes tiveram chances de marcar gol, mas não souberam aproveitar.

No segundo tempo, o time da casa fez duas alterações e voltou pressionando. Entraram Petros e Fio para as saídas de Liel e Tiago Alves, respectivamente. O meia Guaru quase abriu o placar ao driblar dois adversários e soltar uma bomba, que explodiu no travessão. Depois, o Bragantino segurou a pressão e, aos 35 minutos, Geandro chutou forte e Samuel fez grande defesa evitando o gol do visitante.

Nos contra-ataques, o time de Bragança Paulista fez os seus gols. Aos 44 minutos, Cesinha desceu em velocidade e deu o passe para Robertinho, dentro da área, desviar de Samuel. Dois minutos depois, Tássio saiu em disparada e, com categoria, tocou mansamente por baixo do goleiro.

Na terceira rodada, o Bragantino vai receber o Comercial, neste domingo, às 19h30, em Bragança Paulista. O Penapolense vai sair diante do Rio Claro, neste sábado, às 17 horas.

FICHA TÉCNICA

PENAPOLENSE 0 x 2 BRAGANTINO

PENAPOLENSE - Samuel; Rodnei, Jaílton, Gualberto e Rodrigo Biro; Heleno, Liel (Petros), Washington e Guaru; Tiago Alves (Fio) e Alexandro (Thuique). Técnico: Narciso.

BRAGANTINO - Rafael Defendi; Yago, Guilherme e Alexandre; Robertinho, Francesco, Geandro, Gustavo (Francesco) e Léo Jaime (Vitor Cruz); Cesinha e Lincom (Tássio). Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Robertinho, aos 44, e Tássio, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rodnei, Washington e Gualberto (Penapolense); Gustavo, Cesinha, Mateus e Lincom (Bragantino).

ÁRBITRO - Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral.

RENDA - R$ 26.830,00.

PÚBLICO - 1.134 pagantes.

LOCAL - Estádio Tenente Carriço, em Penápolis (SP).