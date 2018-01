Bragantino não pode perder o 1.º jogo, diz Marcelo Veiga Cautela. Essa é a palavra de ordem do técnico Marcelo Veiga aos jogadores do Bragantino para o primeiro confronto da semifinal diante do Santos, neste sábado, no Pacaembu. ?Tenho de ser frio: não posso perder o primeiro jogo, para ter alguma chance na segunda partida?, afirma. ?Tentaremos fazer um gol e segurar o Santos.? A postura do treinador pode parecer tímida demais, mas resume seu estilo de trabalho, que moldou em 14 anos como lateral-esquerdo do Santos, Portuguesa, Internacional, Goiás, Bahia, entre outros, e em outras oito temporadas como técnico. ?Simplicidade, humildade e valorizar todo o grupo, não apenas dos titulares, são as qualidades que mais transmito para os meus jogadores. É o que aprendi com o ?seu? Pepe [ex-atacante do Santos de Pelé], o melhor treinador que tive?, comenta Marcelo Veiga. Apesar de elaborar seus próprios métodos, o comandante do Bragantino não se incomoda quando o comparam a Vanderlei Luxemburgo, que também fez sucesso no time do interior, no início de carreira. ?Ele foi lateral-esquerdo como eu, mas pelo que sei, eu joguei mais do que ele?, provoca. ?Como técnico, se eu conquistar 10% do que ele conseguiu, já estarei satisfeito.? Porém, é no estudo dos rivais que os rivais mais se assemelham. ?Conheço muito bem meus adversários, já assisti três ou quatro vezes cada um que vou enfrentar e sei as substituições que o outro técnico faz?, diz. ?O Luxemburgo trabalha da mesma forma. Claro que ele tem mais recursos, mas na coleta de informações, chego perto dele?, arrisca. A boa fase do Bragantino é um prêmio para Marcelo Veiga, que acompanha a trajetória do clube há dois anos. Em 2005, chegou a Bragança Paulista depois de trabalhar em clubes de menor expressão, como Lemense, Itumbiara (GO) e Taquaritinga. No primeiro ano, obteve o acesso para a elite estadual. Em 2006, salvou a equipe do rebaixamento nas últimas rodadas do Estadual, foi vice-campeão da Copa Federação Paulista, e agora colhe os frutos do trabalho. ?Começamos do zero, mas montamos um grupo muito bom?, constata. ?Chegar às finais do campeonato é muito importante, porque deixamos para trás times de muito mais estrutura?, lembra. Caso elimine o Santos, não será a primeira vez que o Marcelo Veiga vai disputa uma decisão. Como jogador, foi campeão cearense com o Ferroviário (1988), gaúcho e da Copa do Brasil pelo Internacional (1992), além de torneios internacionais pelo Santos. ?É uma conquista importante para o futuro de todos os jogadores. Todos querem entrar para a história do Bragantino e conseguir oportunidades em clubes maiores?, comenta. É claro que a valorização também beneficiará o próprio treinador, que já recebeu sondagens do Gama (DF), Barueri e Marília. ?Prefiro esperar o campeonato terminar e depois decidir o futuro?, conta o técnico, que tem acordo verbal com o Bragantino até o fim do ano e só teria a Série C do Brasileiro para disputar, no segundo semestre. ?Mas se eu fizer um bom trabalho, e o Corinthians estiver sem treinador, quem sabe sobra uma vaga para mim?, brinca.