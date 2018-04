Bragantino perde em Goiânia e ABC lidera a Série C

O ABC confirmou seu favoritismo ao vencer o Nacional-PB, por 1 a 0, neste sábado à noite, assumindo a liderança da equilibrada fase final da Série C do Campeonato Brasileiro, após o complemento da 11.ª rodada. O time potiguar chegou aos 20 pontos, igualando-se a Bahia e Bragantino, mas leva vantagem no número de vitórias: 6 a 5. Por outro lado, os baianos ficam como vice-líderes, uma vez que levam vantagem sobre o time paulista no saldo de gols: 7 a 6 - ambos têm cinco vitórias. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Motivado por um prêmio extra de times goianos, o Nacional endureceu o jogo e só sofreu o gol aos 25 minutos, num pênalti cobrado por Wallyson. Na briga pelo acesso, existe um forte equilíbrio de forças, a ponto de seis times brigarem por quatro vagas. O Vila Nova-GO é quarto colocado, com 19 pontos, seguido pelo Crac, com 18, e Atlético-GO, com 15. Faltam apenas três rodadas para o término desta fase, onde cada time fará 14 jogos. Outros jogos De uma só vez, o Bragantino perdeu a sua invencibilidade e a liderança na fase final da Série C. Neste sábado à noite, no Estádio Serra Dourada, o time paulista foi derrotado pelo Vila Nova-GO, por 2 a 0, permanecendo com 20 pontos. O Vila Nova tem 19 pontos, e ocupa o terceiro lugar. Os seus gols foram marcados por Paulo Ramos, aos dois minutos do primeiro tempo, e por Élvis, de falta, aos 25 minutos da etapa final. A reclamação dos paulistas foi geral contra a arbitragem em Goiânia. O Bragantino não perdia há 13 jogos. Mas o único representante paulista nesta fase continua com amplas chances de chegar entre os quatro primeiros colocados e garantir o acesso para a Série B. Em Teresina, o Bahia venceu o Barras, por 2 a 0, com dois gols de Nonato, mantendo suas boas chances de acesso. No outro jogo da tarde, em Uberlândia-MG, o Crac venceu o Atlético Goianiense, por 1 a 0, com gol de Fernando, de cabeça, aos 41 minutos do primeiro tempo. O Crac tem 18 pontos e o Atlético é o sexto colocado, com 15.