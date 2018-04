Bragantino perde, mas é o campeão da Série C

Vila Nova-GO e ABC-RN se juntaram a Bahia e Bragantino, na noite desta quarta-feira, e garantiram o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B de 2008. Os goianos subiram ao vencer o Nacional-PB por 3 a 0, em Goiânia, pela última rodada da Série C. Já o time potiguar venceu o Bragantino por 2 a 1. Mesmo com a derrota, o time de Bragança Paulista é o campeão. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Em uma partida emocionante, o ABC-RN bateu o Bragantino por 2 a 1, em Natal, e conseguiu o acesso para a Série B depois de 11 anos. Apesar do revés, o time de Bragança Paulista ficou com título da Série C, ocupando o primeiro lugar do octogonal final, com 26 pontos. A equipe potiguar acabou na quarta posição, com 23. O Vila Nova teve um pouco mais de tranqüilidade para subir, já que venceu o Nacional por 3 a 0, em Goiânia. O veterano Túlio Maravilha marcou dois gols e garantiu a artilharia da competição, com 27 no total. Os goianos acabaram em terceiro, com 23 pontos. Já os paraibanos terminaram em último, com apenas cinco. Quem decepcionou foi o Atlético-GO. Favorito ao acesso na rodada final, o time de Goiânia perdeu para o já eliminado Barras-PI por 2 a 1, em Teresina-PI. Com isso, terminou na sexta colocação, com 21 pontos. Os piauienses ficaram no penúltimo lugar, com dez. Por fim, o Crac-GO derrotou o Bahia por 4 a 2, em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Com a vitória, o time goiano, que tinha remotas chances de acesso, acabou no quinto lugar com 21 pontos. Os baianos perderam o título e acabaram na vice-liderança, com 24. No próximo sábado, Nacional-PB e Barras-PI encerram o octogonal final, em jogo adiado da penúltima rodada. Como nenhum tem chances de acesso, o jogo será apenas para cumprir tabela.